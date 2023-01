Notre consultant Stéphane Breda sur l’arbitrage polémique de Seraing-Standard : «Christophe Lepoint devait être exclu»

Notre consultant arbitrage Stéphane Breda ne souscrit pas à l’interprétation de Bram Van Driessche sur la phase survenue en fin de rencontre. « Pour moi, Lepoint aurait dû recevoir la carte rouge. On ne parle pas d’une simple faute d’anti-jeu, d’une poussée ou d’un croche-pied mais bel et bien d’une semelle sur le tendon d’Achille alors que le joueur est en pleine course. Cela aurait pu occasionner une grave blessure même si ce n’est heureusement pas le cas pour Canak. Mais quand l’intégrité d’un joueur est mise en danger, on ne doit même pas se poser la question. La carte rouge était justifiée. Le VAR n’intervient pas. Sans doute estime-t-il être dans la zone grise et ne pas pouvoir faire changer la décision. Évidemment, cela intervient une semaine après l’exclusion de N’Diaye par M. Van Driessche en début de derby bruxellois, décision qui, elle, était exagérée. Ce n’est pas sa meilleure semaine. »

Arrêts de jeu compris, il s’est encore écoulé un gros quart d’heure entre la phase en question et le coup de sifflet final de Bram Van Driessche. « Seraing aurait dû jouer à 10 pour finir le match, cela aurait pu changer la donne. Sur ce coup-là, les Rouches avaient raison de se plaindre », conclut Stéphane Breda.