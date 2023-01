30 ans de bibliothèque publique au Parc des Expositions à Arlon: voici le programme

Et pour l’occasion, les bibliothécaires, les bénévoles et les jeunes du Club Ados de la bibliothèque vous invitent cordialement à leur week-end d’anniversaire les 4 et 5 février 2022.

Lire aussi Une jeune femme de 30 ans renversée en plein cœur de la nuit à Arlon: la conductrice se rendait sur son lieu de son travail

Au programme :