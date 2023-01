L’émission radio «Les Enfants de Choeur» fait son grand retour à Vaux-sur-Sûre !

« Les enfants de chœur » et la Commune de Vaux-sur-Sûre vous donnent rendez-vous le mardi 24 janvier dès 19h au Cercle culturel de Sibret pour vivre une soirée placée sous le signe de la rigolade ! Les spectateurs pourront assister à l'enregistrement de deux émissions. Lors de chacune, un invité vedette sera passé sur gril des chroniqueurs Dominique Watrin, Christophe Bourdon, Richard Ruben, Samuel Tits et Amandine Elsen. Denis Collard, le « Monsieur météo » de la RTFB, et l'humoriste et comédienne Zidani, seront les invités de l'émission pilotée par l'animateur Michael Pachen. L’enregistrement de l’émission aura lieu le mardi 24 janvier à 19h au Cercle culturel de Sibret (ouverture des portes à 18h30). Réservations obligatoires auprès de René Reyter : 0474/38.78.81 ou rene.reyter@gmail.com.