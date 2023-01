Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Concentration des marques au sein de mêmes familles ou groupes, répartition géographique, les garages et concessions automobiles ont pas mal été secoués depuis une dizaine d’années. Une concession automobile, dans les années 1980, c’était un garage un peu plus grand avec, à sa tête, un passionné des moteurs, qui investissait dans un petit show-room.

C’était l’époque, où les familles allaient au garage du coin, et ne changeaient pas de marque à chaque nouvelle automobile. On était loin des pressions des marques pour changer de carrelage et de décoration. Des contraintes, parfois dures à digérer pour les concessions, qui parfois jettent l’éponge. Maintenant, il devient de plus en plus rare de connaître le patron ou de le croiser quand on veut acquérir un véhicule.