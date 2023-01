«Halte à la malbouffe et à la surconsommation» lance la Marcinelloise Maryine Decalf dans son dernier livre, «Une bombe dans vos assiettes»

Surveillante et éducatrice spécialisée à l’Institut Notre-Dame à Charleroi, Maryline Decalf observe régulièrement les habitudes alimentaires des élèves sur le temps de midi. « Généralement, les enfants mangent trop gras, trop sucré, trop salé et en trop grande quantité. Les parents ne leur inculquent pas les bases d’une nourriture saine et équilibrée. Et que dire des fast-food ou des industriels de l’alimentation qui proposent de la nourriture à fort apport calorique mais à faible valeur nutritive ? Halte à la malbouffe ! »

Partant de ce constat, cette Marcinelloise, également sophrologue, a écrit : « Une bombe dans vos assiettes », un ouvrage associant l’alimentation à la recrudescence de la dépression ou du burn out. « Dans une société où tout doit aller très vite et qui n’arrête pas de créer des besoins et des désirs, les gens ont de plus en plus envie de combler des manques. Non seulement par un surplus alimentaire, mais également par des achats de plus en plus compulsifs : la surconsommation devient pour beaucoup une spirale infernale, génératrice de stress ! »