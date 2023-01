Le coup de gueule de Marc Ysaye quelques heures avant de prendre l’antenne sur Bel RTL: «À ceux qui pensaient que je viendrais ici pour parler de Maître Gims…»

Dès ce samedi 14 janvier, chaque week-end, de 6h à 23h, les auditeurs retrouveront les animateurs de la station (Fredéric Bastien, Sophie Nolleveaux, Vincent Maréchal, Maxence Lacombe, Fabrice Collignon, Jean-Mi Godfurnon et Laurent Ruquier) dans une nouvelle version de la grille des programmes de Bel RTL. Les émissions cultes comme « Stop ou Encore » et « Les Grosses Têtes » seront toujours présentes, mais un nouveau rendez-vous fait son apparition.

« Après 40 ans passés à la RTBF avec beaucoup de bonheur, la création des « Classiques » en 88 et surtout de Classic 21 en 2003, j’ai décidé de relever un nouveau challenge ! Changer est toujours un défi mais j’assume complètement ce choix. Quant aux esprits faibles qui m’ont envoyé tout leur petit venin pensant que je viendrais ici pour parler de maître gyms ils en seront pour leurs frais. En général la connerie et la méchanceté vont bien ensemble. Quoi qu’il en soit j’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même et je continuerai à le faire.