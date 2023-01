Le Studio Danse de Marchienne a eu le privilège d’accueillir Marie-Josée Redont, professeur de l’école de danse de l’Opéra de Paris.

« C’est la cinquième fois que Marie Josée Redont nous fait l’honneur de partager son savoir et son expérience époustouflante. Elle incarne magistralement toute la richesse, la subtilité, l’élégance et le raffinement de l’École française qu’elle défend avec un engagement et une passion inaltérable. J’ai moi-même bénéficié de son enseignement » signale Spiro Dhimoïla.