Exploit belge en Shorttrack: Hanne Desmet est championne d’Europe sur 1.000m (vidéo)

Hanne Desmet a remporté le 1.000m des championnats d’Europe de shorttrack dimanche à la Hala Olivia de Gdansk en Pologne décrochant une deuxième médaille après sa 2e place sur 1.500m la veille.

Médaillée de bronze sur cette distance aux jeux Olympiques d’hiver de Pékin, Hanne Desmet, 26 ans, avait terminé 11e de l’Euro 2021. L’édition 2022, prévue à Dresde avait été annulée.

Hanne Desmet avait dominé sa série en quarts de finale, prenant aussi la première place dans sa course en demi-finale. En finale, effectuant le dernier tour à l’intérieur, Hanne Desmet a devancé sur la ligne la Néerlandaise Suzanne Schulting, tenante du titre et championne olympique, et la Hongroise Petra Aszapati, 3e.

Quelques minutes après le titre européen décroché par sa soeur Hanne sur 1.000m, Stijn Desmet a à son tour pris la médaille d’or en finale du 1.000m des championnats d’Europe de shorttrack dimanche à la Hala Olivia de Gdansk.