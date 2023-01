Alerte jaune et orange de l’IRM sur presque toute la Belgique: de fortes pluies et de la neige vont s’abattre sur plusieurs provinces, «des courants polaires instables se dirigent vers nos régions»

Une dépression secondaire très active passera cette nuit et demain sur la Manche, puis sur notre pays. La zone de pluie qui l’accompagne pourra prendre un caractère hivernal en Ardenne et éventuellement dans le centre du pays.

Pluie

Du 16/01 11H au 17/01 01H : Une dépression accompagnée d’un système de précipitations frontal très actif traversera demain nos régions.

forecast-warning-1-150.png

Les précipitations se produiront sous forme de neige ou de neige fondante en Ardenne et généralement sous forme de pluie dans les autres régions. En fin de journée, la limite des précipitations hivernales descendra à plus basse altitude et pourra également concerner le centre et l’ouest du pays.

Des cumuls de 25 à 30 l/m2 sont attendus et concerneront surtout le nord-ouest du pays (provinces de Flandre-Occidentale, Orientale et d’Anvers), et le sud (provinces de Namur et de Luxembourg).

Conditions glissantes

Du 16/01 11H au 17/01 01H : Une dépression accompagnée d’un système de précipitations frontal très actif traversera demain nos régions.

forecast-warning-2-150.png

Des chutes de neige ou de neige fondante se produiront en Haute Belgique avec la limite de la neige qui se situera d’abord aux alentours de 400-500 m. En fin de journée, les cumuls de neige pourront atteindre 10 à 15 cm, voire localement 20 cm.

Les précipitations se produiront sous forme de pluie en Basse Belgique et sous forme de pluie ou de neige fondante en Moyenne Belgique. En fin de journée, de l’air plus froid envahira le pays et la limite de la neige descendra à plus basse altitude avec un risque de neige qui s’étendra localement en Moyenne Belgique.