«And Just Like That»: le retour d’un personnage phare de «Sex And The City» confirmé (photos)

Ça tourne du côté de New York ! Depuis octobre dernier, les équipes de « And Just Like That… » ont repris le chemin des plateaux, pour le tournage de la saison 2 du revival de « Sex And The City ». Même si elle a reçu un accueil mitigé, autant des fans de la première heure, que des critiques, la série semble être une réussite pour HBO qui a rempilé. On ne sait pas encore ce que nous réservent ces nouveaux épisodes, mais on sait déjà qu’on retrouvera une tête familière à l’écran. Alors que son éventuel retour avait été évoqué durant la première saison, ça n’a finalement pas été le cas… jusqu’à maintenant ! Sur son compte Instagram officiel, la série a confirmé qu’Aidan Shaw serait de retour dans la vie de Carrie Bradshaw, en publiant des photos de Sarah Jessica Parker et de John Corbett, visiblement en train de tourner une scène.

