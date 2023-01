Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le projet résidentiel vise à « répondre au manque criant de logements qualitatifs et abordables à Bruxelles et aux alentours », explique le maître d’ouvrage Triple Living. Les 216 futurs logements sont répartis entre des maisons trois chambres, des studios, des duplex et des appartements d’une à trois chambres. Les appartements seront mis en vente à partir de 250.000 euros. Une grande partie des parcelles sera réservée à des espaces collectifs, notamment des bureaux, une crèche, une brasserie, deux centres de rencontre et même un hôtel.