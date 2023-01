Une nouvelle enseigne a ouvert ses portes ce vendredi, à Gozée, route de Thuin: «Le public est enthousiaste!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis ce vendredi, l’enseigne Pas de sushis, installée le long de la route de Thuin, au numéro 11, à Gozée, a enfin ouvert ses portes. Avec, déjà, un succès de foule : « Oui, les clients trépignaient d’impatience, je crois bien » sourit-on du côté de l’équipe de Pas de sushis. Aux commandes, c’est Arlette, une Belgo-chilienne de 38 ans : « Je suis Belgo-chilienne. Avant de venir en Belgique il y a presque dix ans, j’ai travaillé dans un restaurant de sushis, au Chili. Quand je suis venue en Belgique, j’ai continué à en faire, pour des amis. Et ils me disaient souvent qu’ils étaient très bons. Il y a trois ans, je tenais un restaurant de sushis à Beaumont, un établissement que j’ai fermé en avril 2022. Avant de me lancer dans l’aventure, ici, à Gozée : une partie de ma clientèle m’a d’ailleurs retrouvée à Gozée, j’en suis très heureuse ! »