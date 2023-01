«J’ai changé à peu près trois fois d’école»: touché par un drame récent, Yanis Marshall, le prof de danse de la Star Academy, raconte le harcèlement scolaire qu’il a subi (vidéo)

La mort de Lucas, un collégien de 13 ans, survenue le 7 janvier dernier a bouleversé nos voisins français. Retrouvé dans sa chambre après s’être donné la mort, les proches du garçon ont confié qu’il subissait du harcèlement scolaire et des attaques homophobes depuis plusieurs années. Malgré les alertes de ses parents, qui auraient interpellé l’école à plusieurs reprises, la situation était devenue intenable pour Lucas. Le drame, qui a touché beaucoup de monde a relancé le débat sur le harcèlement scolaire, mais aussi sur violences homophobes, et leurs terribles conséquences.

de videos

Lire aussi «Me faire insulter de petit pé**, c’est ma vie»: comment Yanis Marshall («Star Academy») a-t-il vécu les attaques homophobes?

Invité par Maxime Switek sur BFMTV, Yanis Marshall est intervenu sur le sujet, qui lui tient à cœur : « Moi, ça me dégoûte personnellement qu’on en arrive à un stade où un gamin de 13 ans préfère mourir que continuer à vivre. Je n’ose même pas imaginer ce qu’il a dû vivre pour en arriver là, on sait que les gosses de cet âge-là, ça peut être très cruel… » Particulièrement touché par le sujet, le prof de danse de la « Star Academy » a confié avoir lui aussi subi du harcèlement scolaire dans sa jeunesse, également à cause de son homosexualité, qu’il n’a jamais cachée. « Je suis passé par là à l’école, comme pas mal d’homosexuels. On m’a appelé Yanis la p*te toute mon enfance. C’était littéralement mon surnom dans ma ville. (…) Tout le monde se connaissait, j’ai changé à peu près 3 fois d’école quand j’étais enfant » a-t-il expliqué, alors que le journaliste lui demandait ce qu’il avait personnellement subi.