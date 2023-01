Biathlon - Coupe du monde: le Malmédien Florent Claude brille lors de la mass start à Ruhpolding

La Coupe du monde de biathlon faisait escale à Ruhpolding (Allemagne) ce week-end. Pour l’occasion, la deuxième mass start de la saison était organisée. Cette épreuve réunit en réalité le top 25 de la Coupe du monde plus les cinq (autres) meilleurs de l’Individuel sur 20 km de mardi.

Florent Claude, en tant que 19e du classement général de la Coupe du monde, avait donc gagné le droit de prendre le départ de cette mass start, quelques jours après sa belle 16e place lors de l’individuel. « Il a réalisé un sans-faute au premier et au quatrième tirs, mais il a commis une fois une faute et une fois deux fautes entre les deux. Il a néanmoins terminé la course en 21e position, avec un retard de 2 minutes 09 sur le vainqueur Johannes Thinges Boe », commente-t-on du côté de Belgium Biathlon.

Une belle performance pour le Malmédien, qui conserve ainsi sa 19e place au classement général de la Coupe du monde, où Thierry Langer (Elsenborn) pointe au 58e rang.

Ce dernier était en Croatie, du côté de Pokljuka, pour une manche d’IBU Cup (le deuxième échelon du biathlon mondial), ce week-end. Il a pris la 37e place du sprint chez les messieurs. Quant à Marek Mackels (Elsenborn), il a pris la 89e place.

O.D.