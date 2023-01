Le salon de l’emploi «Job Wanted» est de retour à Awans

Le salon de l’emploi « Job Wanted » sera de retour pour une deuxième édition, le 21 janvier prochain, de 10 à 16 heures, à Awans. L’événement organisé dans le cadre du Plan de Cohésion Social (PCS), se déroulera dans la Maison des Villages située rue Noël Heine.

À l’occasion de cette deuxième édition, « vous pourrez retrouver des centaines d’offres pour étudiants et demandeurs d’emploi, mais aussi des offres de formations, de l’information, des ateliers d’aide pour booster vos recherches et, bien évidemment, il vous sera aussi possible de rencontrer directement des employeurs », indique l’Agence de Développement Local (ADL) d’Awans, a l’origine, avec la commune, de l’événement.