Insultes, bras d’honneur… de nouvelles images de Marc Dutroux, filmé en prison, deviennent virales sur les réseaux sociaux (vidéo)

Des images de Marc Dutroux en prison apparaissent sur l’application vidéo TikTok depuis quelques jours.

Les images montrent les moqueries et les insultes reçues par Marc Dutroux pendant ses balades dans la cour de la prison. Dans ces vidéos, on y entend surtout des insultes envers le détenu, et on y voit Marc Dutroux faire un bras d’honneur à ceux qui l’insultent.