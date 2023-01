Formule E: débuts laborieux pour Stoffel Vandoorne et DS

Respectivement classés 10e et 12e du premier ePrix de la saison remporté samedi à Mexico par l’Anglais Dennis devant l’Allemand Wehrlein et le Brésilien Di Grassi, Stoffel Vandoorne et Jean-Eric Vergne ne cachaient pas leur déception à la suite de cette première apparition au sein du team DS-Penske…

« Le week-end n’a pas été parfait », admettait notre compatriote, champion du monde en titre. « On pensait tous quitter Mexico avec davantage de points, et on doit se contenter de celui que j’ai réussi à grappiller en fin de course, en terminant 10e. C’est d’autant plus frustrant que nous nous étions retrouvés, JEV et moi, dans le top 5 lors des essais libres, mais nous avons ensuite perdu de la performance en qualification et en course. En partant 14e, je savais que ce ne serait pas facile. À nous de faire mieux dans quinze jours, en Arabie saoudite. »