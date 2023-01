Petites lâchetés aux épouvantables effets

Lire aussi La mystérieuse disparition des deux auto-stoppeuses liégeoises à Mâcon en 1984 a été quasi résolue par la police française

Mais ce qui est sidérant de constater, c’est le nombre de témoins qui savaient et qui n’ont rien dit. De cet ouvrier qui les avait prises en stop et qui craignait qu’on ne l’accuse d’avoir fait le coup. De ce routier qui leur avait donné le numéro de téléphone d’un ami et qui avait peur de représailles vis-à-vis de sa famille. De ce couple qui les a vues entrer dans leur bar à Aix-les-Bains et reconnues sur des affiches quelques jours plus tard, mais qui ne voulait pas attirer l’attention de la police…