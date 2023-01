Incroyable: alors qu’il pensait avoir marqué, Aleksandar Mitrovic voit son but sur penalty annulé… parce qu’il a touché deux fois le ballon! (vidéo)

Aleksandar Mitrovic a bien cru inscrire un but précieux ce dimanche, dans le match entre Fulham et Newcastle. Le Serbe s’est chargé de tirer un penalty alors que le score était toujours de 0-0 à la 68e minute entre les deux équipes. Et, alors qu’il pensait avoir ouvert la marque après avoir trompé Nick Pope, l’ancien attaquant anderlechtois s’est finalement vu refuser son but sur penalty.

La raison ? En glissant au moment de botter son penalty, Mitrovic a d’abord tiré sur son son pied d’appui, avant que le ballon ne rentre dans la cage adverse. Il a donc touché deux fois le ballon, ce qui n’a pas échappé aux yeux de l’arbitre qui a annulé le but.