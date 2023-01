Simon Mignolet affiche sa frustration après le partage du FC Bruges contre Anderlecht (1-1): «Je n’ai eu aucun arrêt à faire. Aucun!»

Triple champion en titre et qualifié pour les huitièmes de finale de la C1, le Club de Bruges traverse pourtant une crise de plus en plus existentielle. En ne parvenant pas à s’imposer face à un Anderlecht très faible, Simon Mignolet et ses partenaires enregistrent un inquiétant 3/15 en championnat, de quoi les reléguer à 17 points de Genk… « Je ne veux pas parler de l’écart qui existe entre les deux équipes car ma nature me pousse à toujours regarder vers le prochain match », souffle le gardien. « En fait, je suis partagé entre un sentiment positif par rapport à ce que nous avons produit durant les débats mais aussi de la frustration car tu ne peux jamais perdre des points dans ce match… »

Une rencontre qui ne l’aura vu se coucher qu’une seule fois, quand Brandon Mechele a poussé la balle dans ses propres filets. « Je n’ai aucun arrêt à faire. Aucun. C’est dommage car la victoire nous tendait les bras. Ce dont le Club a besoin, c’est d’un succès probant. Après, je suis sûr que nous pourrons travailler sereinement et surtout reprendre de la confiance ».

Un sentiment qui semble s’être envolé dans les travées du Jan Breydel. Les attaquants ont beau avoir les occasions, ils ne parviennent plus à les mettre au fond. « Parfois, tout rentre sans forcer et à d’autres moments, tu dois travailler davantage pour que les choses fonctionnent comme tu le désires », avance Denis Odoi. « Je ne sais pas si nos avants sont en crise car je ne suis pas dans leur tête. Ce qui est sûr par contre, c’est qu’il est temps de remporter un match. Nous allons devoir nous battre pour faire partie du Top 4, c’est bizarre à dire mais c’est ainsi. Bruges a mis la barre très haut les dernières saisons mais le groupe est fort jeune et il doit encore beaucoup apprendre. L’arrivée du coach peut nous apporter de la sérénité… »