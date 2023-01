Nouveau rebondissement dans l’affaire Roberti à Forest: l’ancien bourgmestre poursuit la commune en justice, «c’est indécent»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Stéphane Roberti (Ecolo) était bourgmestre de la commune de Forest avant de faire un pas de côté fin 2020 pour des raisons familiales et de santé. Il avait pourtant continué à percevoir les indemnités de son mandat durant plus d’un an. Cette situation était possible grâce à un flou juridique au niveau de la Nouvelle Loi Communale. Mariam El Hamidine avait alors repris le flambeau ad interim, avant d’être nommée bourgmestre en mai dernier.