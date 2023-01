Une première étape vers la fusion des homes de Gembloux: «Ils peuvent, à leurs risques et périls, avancer dans les travaux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un combat que les habitants de Grand-Leez mèneront en 2023 : leur opposition contre la fusion des homes Saint-Joseph de Grand-Leez et La Charmille de Gembloux et donc contre l’extension du premier. « Et que ce foutu home ne nous pourrisse pas la vie », répond Jacques De Brouwer, habitant de la rue Marache, quand nous lui souhaitons une bonne année. Le ton est donné.