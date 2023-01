Opération «week-end sans alcool» par la zone de police Meuse-Hesbaye: 13 permis de conduire retirés!

Durant le week-end du 14 et du 15 janvier, la police a procédé des contrôles dans le cadre de l’opération « week-end sans alcool ». Pendant la nuit du vendredi 13 au samedi 14 janvier, la zone de police de Meuse Hesbaye a arrêté 198 voitures pour vérifier si les conducteurs ne conduisaient pas sous influence de l’alcool ou de la drogue.

Sur les communes d’Amay, Engis, Saint-Georges S/Meuse, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Wanze, 19 infractions ont été relevées et 13 permis de conduire retirés.

Il y a eu 2 permis retenus pour une durée de 3h, 6 pour une durée de 6h et 3 retraits pour une durée de 15 jours, tous à cause d’une consommation trop importante d’alcool.

Deux autres permis ont étés retirés définitivement. L’un pour conduite sous influence de l’alcool et l’autre pour conduite sous influence de produits stupéfiants.

Plusieurs PV ont également été dressés. 2 conducteurs de voitures et 4 camionneurs ont été verbalisés. En cause, des contrôles techniques périmés, des avertissements liés aux permis de conduire, des fixations de marchandises non conformes ou encore sans certificat.