Poser le geste juste lorsque la peur tenaille les entrailles, s’exprimer le plus librement possible quand la lame d’un couteau est posée sur la gorge : le défi mental imposé à tous les acteurs du Topper était, on en conviendra, très difficile à relever. Jamais sans doute cet affrontement entre les clubs les plus titrés du Royaume ne s’était déroulé dans un contexte aussi anxiogène, entre des Flandriens sans droit à l’erreur, alors que Genk file bon train, et des Bruxellois en plein désarroi, ballottés comme des bouées sur une mer de tourments.

Soyons de bon compte : au bout d’une heure de jeu quasi à sens unique, et malgré un 4-3-3 dont la principale vertu était de fortifier la solidarité, les Mauves se demandaient comment ils pouvaient encore être dans le coup ! Incapables de produire quoi que ce soit sur le plan offensif, s’en remettant à l’aisance de Debast et à l’expérience de Vertonghen pour garder le zéro derrière, les hommes de Riemer avaient éprouvé les pires difficultés pour construire la moindre attaque posée.