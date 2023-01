Après Marie Arena, Marc Tarabella avoue avoir aussi «oublié» un voyage au Qatar

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quand un député européen est invité à l’étranger, il a le devoir de remplir un formulaire si ce voyage est payé par une autre instance que le parlement européen. Si ce voyage est, en quelque sorte, un cadeau d’un tiers.

Après Marie Arena qui a avoué avoir « oublié » de déclarer trois voyages conformément aux règles de transparence du Code de conduite de l’institution, c’est au tour de son collègue Marc Tarabella de faire le même aveu. L’eurodéputé a lui aussi omis de rentrer sa déclaration au parlement européen concernant un voyage. Son avocat Maxim Töller l’a admis ce dimanche sur le plateau de Christophe Deborsu (RTL TVi). « Il s’agit d’un voyage effectué au Qatar, du 14 au 18 février 2020, payé par la Commission des Droits de l’homme du Qatar. Il s’agissait d’assister à une conférence, coorganisée par le Parlement européen, sur les médias sociaux, les liens avec la liberté d’expression et la protection des activistes », nous précise Maxim Töller. « Cette Commission (du Qatar) a payé l’avion et les quatre nuits d’hôtel, à M. Tarabella ainsi qu’à quatre autres députés d’autres partis, qui n’ont d’ailleurs pas tous non plus rempli leur déclaration à temps ! » Ce genre d’oubli, s’il n’est pas pénalement répréhensible, est du plus mauvais effet dans le cadre d’une enquête pour corruption de l’institution européenne par le Qatar, qui vise des amis de Tarabella et pour laquelle une perquisition a d’ailleurs été menée à son domicile d’Anthisnes.