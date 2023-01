Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Crelan, suite à l’acquisition d’AXA Banque, a annoncé son intention de réduire significativement son réseau bancaire. Entre le second semestre de 2024 et 2027, le groupe entend réduire son nombre d’agence de 800 à un total entre 420 et 500 agences bancaires.