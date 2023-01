Chôdes se mobilise pour soutenir moralement Nicolas, grièvement blessé lors d’une agression

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis le mercredi 11 et jusqu’à jeudi, le 19 janvier, la chapelle de Chôdes est bondée, en début de soirée. Ceci, parce que les habitants de ce village des hauteurs de Malmedy ont décidé de se réunir pour prier pour un de leurs concitoyens. Et chaque soir, tous les bancs sont complets. Soit entre 150 et 200 personnes. « Cela fait chaud au cœur », explique la maman de Nicolas.

Si la communauté villageoise, la famille, les amis de Nicolas déploient une telle ferveur durant neuf jours, c’est pour soutenir moralement Nicolas, un jeune homme de 38 ans, entrepreneur en parcs et jardins qui, explique sa maman, a été victime d’une agression le 18 décembre dernier, en sortant d’un bistrot à Malmedy.