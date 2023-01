«Désolée, j’ai la voix qui tremble…»: Salima Belabbas fait ses adieux au RTL info, «prenez soin de vous» (vidéo)

La voix tremblante, Salima Belabbas a fait ses adieux en direct à la fin du JT de 19H ce dimanche 15 janvier 2023 : « Vous le savez peut-être, c’était mon dernier week-end à la présentation du RTL info… Désolé, j’ai la voix qui tremble… C’est la fin d’une magnifique aventure riche en émotion pour moi, j’en profite pour remercier chaleureusement tous mes collègues derrière et devant la caméra. Je veux aussi et surtout vous remercier du fond du cœur de m’avoir permis de vous accompagner durant tous ces week-ends durant près de 4 ans. C’est grâce à vous qu’on peut continuer de faire ce magnifique métier, alors merci pour tout. (…) Prenez soin de vous, à bientôt ! »

Salima Belabbas avait présenté son premier JT en juin 2019. En décembre dernier, on apprenait qu’une réorganisation allait avoir lieu au niveau des présentateurs de ce rendez-vous incontournable de l’info avec notamment l’arrivée de Michaël Miraglia, et que Salima Belabbas allait quitter sa place de présentatrice lors des week-ends. « Michaël intègre aujourd’hui la rédaction RTL Info pour incarner les nouveaux journaux du week-end. Il y apportera sa vision d’une information proche des Belges et au service de leurs préoccupations quotidiennes. Il accompagnera l’évolution du RTL Info vers les nouveaux formats narratifs. Salima Belabbas et Simon François poursuivront leur travail de journalisme, et reportage au sein de la rédaction de RTL Info », expliquait ainsi Philippe Roussel, directeur de l’info. Au contraire de Salima Belabbas, Simon François reste, lui, joker.