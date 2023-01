«Chien perdu»: de quelle histoire vraie est inspirée cette comédie familiale qui cartonne sur Netflix?

Vous l’aurez compris à son titre, « Chien perdu » raconte l’aventure touchante d’un père, John Marshall, et de son fils, Fielding Marshall, qui se lancent à la recherche de leur chien adoré, Gonker. Ils se lancent alors dans une quête incroyable à travers les Appalaches, afin de le retrouver, et surtout, arriver à temps pour lui donner des médicaments sans lesquels il mourra. Produit par Rob Lowe, qui est aussi la star du film, aux côtés de Johnny Berchtold et Kimberly Williams-Paisley, le film est une adaptation du livre « Dog Gone : A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home », publié en 2016. L’auteur, Pauls Toutonghi s’était lui-même inspiré d’un fait divers remontant à 1998.

de videos

Lire aussi La nouvelle Matilda débarque sur Netflix… en mode comédie musicale! (vidéo)

Comme c’est souvent le cas, quelques libertés ont été prises par le cinéaste pour porter cette histoire à l’écran, le plus frappant étant la situation de Fielding Marshall. Transformé en étudiant maladroit, qui adopte un labrador pour séduire une fille dans le film, le jeune homme a, en réalité, vécu une expérience bien plus traumatisante. Après avoir perdu son bébé après une opération chirurgicale et avoir été quitté par sa compagne, il avait subitement décidé de sauver un chiot d’un refuge. Autre grosse différence : le vrai Gonkers s’était enfui plusieurs années plus tard, ce qui explique le profond lien qui les unissait et qui a poussé Fielding à remuer ciel et terre pour retrouver son camarade. Par contre, le labrador était bien atteint de la maladie d’Addison, et nécessitait bien un traitement mensuel, comme dans le film.