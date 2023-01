Guillaume Canet présente le nouveau Astérix: «Angèle s’est vite imposée en Falbala!»

L’acteur et réalisateur était de passage à Bruxelles vendredi avec Gilles Lellouche pour présenter « Astérix et Obélix : l’empire du milieu ». Un challenge, qui lui a pris quatre ans, et qu’il a relevé avec humour, entouré d’un casting VIP.

« Pas du tout ! », nous confie d’emblée Guillaume Canet en riant, « je suis mort de trouille ! » Son complice enchaîne : « On a l’air cool comme ça mais on commence à réaliser à quel point ce film est attendu ; c’est vraiment une grosse sortie, mais on ne peut plus rien changer, le sort en est jeté. On se dit par contre qu’on a été sans doute un peu inconscients de se jeter là-dedans (rires). » Guillaume Canet abonde dans son sens : « C’est précisément cette inconscience qui fait aussi notre force. Personnellement, j’ai accepté ce projet sans trop réfléchir, là où d’autres réalisateurs à Paris, auraient refusé. Mais moi, je suis un bélier, alors j’ai foncé et nous voilà » !

Des centaines de visages souriants saluaient, vendredi soir, l’avant-première d’« Astérix et Obélix : l’empire du milieu » au Kinépolis. Très attendu dans les salles, ce nouveau volet des aventures du célèbre duo de Gaulois, a été orchestré cette fois par Guillaume Canet, qui tient également le premier rôle. L’acteur et réalisateur avait fait le déplacement pour l’occasion, en compagnie de son éternel complice et ami, Gilles Lellouche, à qui il a offert le rôle d’Obélix. Nous les avons rencontrés quelques heures avant la projection, relativement sereins, du moins en apparence.

Les voilà donc, en effet, avec une comédie d’aventures calibrée pour petits et grands, qui respecte l’ADN de la saga. « C’est une promesse que j’avais faite à Albert Uderzo, que j’ai eu la chance de rencontrer avant son décès », commente Guillaume Canet. « Je me suis retrouvé assis en face de lui, dans ce bureau où il avait dessiné tous les albums, pour lui lire une première version du script. C’était à la fois stressant et gratifiant que de le voir m’écouter et rire. Je lui avais promis de respecter son univers. J’ai été pour cela, bien aidé par la suite par ses ayants droit, qui ont veillé, par exemple, à ce que je respecte le langage de la BD, que je ne parte pas dans quelque chose de trop décalé. Je vous avoue que ma première version ressemblait plus à du ‘Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ’ ; j’ai dû revoir ma copie (rires). »

Au final, le film, qui entraîne nos héros en Chine, où ils vont tenter d’aider une jolie princesse et sa suivante, à reconquérir le royaume et sauver l’impératrice, s’inscrit dans la continuité de l’œuvre, en incluant notamment des références à l’actualité. « C’est ce qui faisait aussi le sel des BD », poursuit Guillaume Canet. « On aimait retrouver des faits de société actuels intégrés dans les aventures de ces Gaulois. Ici, par exemple, cela m’a amusé de montrer Astérix qui, comme un homme d’aujourd’hui, se pose des tas de questions sur son hygiène de vie, son alimentation, sur la nécessité de la potion et ses effets sur la santé et, évidemment, de mettre en avant des femmes fortes. »

Ponctué de gags et de scènes d’action, le film louche enfin aussi, et de manière assumée, vers le « Mission Cléopâtre » d’Alain Chabat, avec, entre autres, un parterre de stars multigénérationnelle : on y croise ainsi Ramzy Bédia, José Garcia, Vincent Cassel, Marion Cotillard, mais aussi, pour les plus anciens, Pierre Richard, et pour les plus jeunes, Jonathan Cohen, Laura Felpin, des tas de youtubeurs, et surtout, Orelsan et… une Belge : Angèle, dans le rôle emblématique de Falbala.

L’univers d’Angèle

« À l’époque d’‘Astérix et Obélix contre César’ (1999), Claude Zidi avait fait appel à Lætitia Casta et nous nous sommes demandés qui, dans la génération actuelle, pouvait le mieux incarner cette féminité. Angèle s’est imposée rapidement. Je n’ai pas eu à la convaincre d’accepter ce rôle, elle a été partante tout de suite. Cela l’amusait beaucoup ; elle a été à la fois séduite et heureuse que l’on lui propose ce rôle. Elle est très occupée et cela n’a pas été évident au niveau de son planning mais, au final, cela s’est fait assez facilement. » Avec, pour l’anecdote, des dialogues qui ont ensuite été retravaillés pour coller à l’univers de la chanteuse, mais ça, on vous laisse découvrir la surprise à l’écran !