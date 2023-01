L’avocat de Marc Dutroux réagit aux nouvelles vidéos le montrant en train de se faire insulter et canarder dans le préau: «L’administration pénitentiaire en a fait un paria...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces images ont été tournées par un détenu en plein été et selon une source interne de la prison, remonteraient à il y a deux ans environ.

Longs cheveux attachés avec un cordon de sac poubelle

On y voit Marc Dutroux déambuler seul dans le préau. Il est vêtu d’un polo bleu, d’un short noir et de chaussures de sport noires. Il a une longue barbe blanche et de longs cheveux gris, attachés par un serre-tête. « Attachés avec un cordon de sac-poubelle », précise une source interne.

de videos

Les images montrent un homme qui tourne comme un lion en cage, qui fait ses pas de manière méthodique : ligne droite, tournant, retour en ligne droite, tournant,... Il est seul dans le préau, entouré d’un haut grillage. Mais le son nous apprend qu’il n’est pas seul. Par la fenêtre de leur cellule, les autres détenus l’injurient (« Fils de p… », « Tu peux crever », « Enc… », « Il va payer, tu vas voir ! », etc.). Il se fait aussi canarder : en témoignent les nombreux débris au sol et le bruit d’objets qui se fracassent sur le béton.