À Olloy, Corine s’inquiète face à la montée des eaux du Viroin: «La dernière fois que nous avons été inondés, c’était en juillet 2021; j’espère que ça ne sera pas le cas cette fois-ci...» (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au Camping « Le Caillou d’eau » à Petigny, les jardins sont inondés, l’Eau Noire est largement sortie de son lit ce dimanche et atteint déjà les caravanes les plus proches du ruisseau. A certains endroits, l’eau est déjà montée jusqu’à mi-botte. « Pour l’instant, mon habitation n’est pas touchée, c’est le plus important », soupire Pierre.

de videos