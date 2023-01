Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les première et deuxième vagues du coronavirus ont eu un impact massif sans précédent sur les activités de soin dans les hôpitaux aigus et, dans une moindre mesure, dans les hôpitaux psychiatriques. La cinquième vague n’a pas été indolore non plus, les prestations chirurgicales montrant à nouveau une baisse plus importante. Malgré plusieurs rattrapages entre les vagues, il reste un rattrapage important des soins réguliers, note l’audit de nos hôpitaux réalisé sur la période 2020/mi-2022.