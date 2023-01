Problèmes de vitesse, vols et dégradations... Des habitants d’Estinnes dénoncent le vandalisme dont ils sont victimes: «Ils ont même craché sur ma voiture!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Début décembre, nous vous faisions part du ras-le-bol des riverains de la rue Grande à propos des nombreux excès de vitesse.

Quelques habitants en ont subi les conséquences fâcheuses : plusieurs rétroviseurs ont notamment été explosés et des voitures abîmées. Contactée par nos soins, la bourgmestre d’Estinnes, Aurore Tourneur (Les Engagés) confiait alors vouloir d’abord analyser la situation avant d’agir. Elle nous faisait part de son intention de réclamer le placement d’un radar préventif, dans le but d’objectiver le sentiment des riverains. « En fonction des résultats, nous aviserons et nous verrons quelle est la meilleure solution », précisait-elle. Une réunion se tiendra à ce sujet le 24 janvier prochain.