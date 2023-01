Tennis – Open d’Australie | Bonaventure face à la 18e mondiale: «Je ne pourrai pas la laisser imposer son agressivité»

La Stavelotaine, 28 ans, éliminée à deux reprises au premier tour en 2019 et 2021, rencontrera à 11h locales la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 18), qui l’avait battue en 2019 sur le gazon de Rosmalen lors de leur unique précédente confrontation.

« Cela aurait pu être mieux, mais cela aurait pu être pire également », a-t-elle confié dimanche à l’Agence Belga. « Je sais qu’il faut toujours un peu de chance au tirage, surtout quand on n’est pas tête de série. Je sais qu’Alexandrova est une bonne joueuse, mais qu’elle a abandonné la semaine dernière (au 2e tour du tournoi d’Adélaïde, ndlr). Elle est dès lors peut-être un peu blessée. Après, je vais surtout me concentrer sur moi-même. C’est une joueuse qui frappe très fort dans la balle et qui sert très bien. Il va donc falloir que je sois très vigilante au service et très réactive sur mes jeux de retour. Elle prend énormément de risques et je ne pourrai pas la laisser imposer son agressivité, car une fois qu’elle est en confiance, les points peuvent s’enchaîner très vite. »

Tous les atouts de son côté

Forte d’une brillante accession en demi-finale Auckland, il y a une semaine, Ysaline Bonaventure a en tout cas mis tous les atouts de son côté pour tenter de franchir ce premier tour.

« Je suis arrivée à Melbourne jeudi à 6h du matin en provenance d’Hobart », a-t-elle ainsi expliqué. « Depuis vendredi, je suis à pied d’œuvre tous les jours. J’ai déjà tapé la balle avec mon coach Hugo (Guerriero, ndlr), avec la Hongroise Galfi et avec Greet Minnen. Je vais encore m’entraîner avec la Roumaine Tig. J’ai fait beaucoup de physique également et j’essaie d’aller dormir tôt pour me reposer un maximum. Un tournoi du Grand Chelem, c’est un peu un événement spécial. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de distractions potentielles, et cela prend énormément d’énergie. J’essaie donc de m’économiser le plus possible pour arriver en pleine forme mardi. »