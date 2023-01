Ismaël Kandouss après le succès de l’Union contre l’Antwerp: «On a fait preuve de maîtrise tactique et défensive»

L’Union Saint-Gilloise a enchaîné un quatrième succès de rang en championnat ce dimanche, contre l’Antwerp (2-0). Une victoire importante pour conforter leur deuxième place, comme l’a expliqué Ismaël Kandouss après la rencontre.

« Ce soir, c’est un sentiment de fierté qui nous habite. On savait qu’en cas de succès ici, l’Antwerp serait revenu à notre hauteur mais on gagne sans encaisser de but, en ayant fait preuve de maîtrise tactique et défensive face à une équipe qu’on retrouvera prochainement en Coupe », s’est réjoui le défenseur de l’Union.

« L’équipe a encore amélioré ses automatismes et la concurrence est plus forte, notamment en défense. Dans un autre contexte, l’absence de Burgess aurait pu être problématique mais Sykes a parfaitement assuré son remplacement alors que j’ai la chance de pouvoir évoluer à plusieurs postes et que Machida retrouve son meilleur niveau », a-t-il poursuivi. « Mais notre réussite défensive est aussi à mettre au crédit de tous les autres joueurs, dont certains, comme Lynen ou Lazare sont peut-être plus discrets mais tout aussi importants. Ils font un très gros travail de sape qui nous permet de souffler par moments. »