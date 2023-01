Phase polémique lors d’Union – Antwerp: «Le 0-1 des Anversois n’aurait pas dû être annulé», estime notre consultant arbitrage Stéphane Bréda

Globalement, notre consultant Stéphane Bréda a apprécié la gestion du match de Nicolas Laforge, lors du choc entre l’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp ce dimanche. « Il a été cohérent dans ses décisions », explique-t-il. « Il y avait clairement simulation de la part de Van der Heyden à la 6e mais c’est trop facile de dire que son avertissement à la 37e aurait dû être sa 2e jaune. Pour le reste, le penalty accordé à l’Union est logique, le mouvement du bras est clair. Sur le penalty réclamé par l’Anwterp, il y a un léger contact mais l’attaquant de l’Anwterp est déjà en train de tomber à ce moment-là. »

En revanche Stéphane Bréda estime que l’Union aurait dû être menée au score, car le but de Muja n’aurait, selon lui, pas dû être annulé. « J’ai plus un problème sur le but annulé de l’Antwerp. La poussée de Stengs sur Lazare me semble très, très légère, pourquoi a-t-on refusé le 0-1 de Muja ? Si on siffle là-dessus, autant arrêter le football. Et sur la phase qui suit, l’Union a pris l’avance… »