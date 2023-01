Ilian, 3 ans, recrache une compresse 9 jours après avoir été opéré: «Le médecin était gêné de me voir», explique son papa, un footballeur bien connu en région hutoise

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Début janvier, nous rencontrions Muse Murtezi, footballeur bien connu dans la région, et sa femme Liridona Kadrija à Huy. Tous les deux, ils souhaitaient exprimer leur colère suite à l’oubli d’une… compresse lors de l’opération de leur fils, Ilian, bientôt 3 ans.

Le 22 décembre dernier, le jeune enfant s’était fait opérer à l’hôpital Sainte-Anne (Bruxelles) des végétations et pour y poser des drains. À son retour, l’état d’Ilian inquiète rapidement ses parents : il s’étouffait en dormant, il respirait la bouche ouverte, son nez était bouché et coulait… « J’ai attendu deux jours avant de laver son nez car le médecin me l’a conseillé. Je suis restée pratiquement toute la première nuit post-opération avec lui car j’avais peur », nous disait sa maman.

Le jour de l’an, soit 9 jours après l’opération, pendant que sa maman lui lave le nez, Ilian recrache une… compresse. « Pendant, 24 heures, je suis devenu fou. On aurait pu le perdre. Il n’y a pas de mots pour décrire dans quel état on était. C’était plus que de la peur, on était paralysé, choqué, abasourdi », nous confiait Muse Murtezi, toujours sous le choc. « C’est une faute plus que grave, c’est impardonnable d’oublier une compresse. »

Suite à notre article du 4 janvier, l’hôpital a rapidement réagi et a contacté les parents pour leur présenter des excuse. Ce mercredi, en matinée, un rendez-vous pour une visite de contrôle suite à l’opération était prévu entre la famille et le médecin responsable. « Le médecin a ausculté mon fils, il va bien », explique Muse. « Ilian doit revenir dans six mois pour une nouvelle consultation. »