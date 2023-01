Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Thomas Dermine, allez-vous vous présenter aux élections internes au PS en mars, afin de poursuivre comme président de la Fédération socialiste, qui couvre l’ensemble des communes de la région ?

Oui. Je suis arrivé à ce poste par un concours de circonstances, lié au départ de Babette Jandrain. J’étais d’accord pour assurer l’intérim à condition que le Bureau (NDLR : l’instance autour du président) reste en place. Si je suis choisi à nouveau, je proposerai d’ailleurs à ses membres de poursuivre l’aventure, tout en l’élargissant pour avoir une meilleure mixité de genres. Je désirais aussi que cela se fasse via un vote, ce qui a été le cas. Et lors de l’année écoulée, j’ai pu constater la richesse de notre formation avec l’implication des militants dans toutes les strates de la société, pas uniquement la politique donc, afin de la rendre meilleure. C’est ma plus belle découverte.

A contrario, le PS a à nouveau été touché par les affaires, comment le vivez-vous ?