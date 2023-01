Une dame de 73 ans, agacée par le bruit du respirateur de sa voisine de chambre à l’hôpital, la débranche: elle a fini aux soins intensifs

La dame a été arrêtée et accusée de tentative d’homicide involontaire. Son fils de 41 ans témoignait : « Ma mère ne pouvait plus fermer les yeux tellement cette machine à oxygène faisait du bruit, c’était comme un tracteur. Elle était épuisée et sous médication. Elle n’avait aucune idée de ce qu’elle faisait. Mais elle ne voulait pas faire de mal à cette femme. C’était un acte de désespoir. Elle a travaillé comme femme de ménage pendant plus de 30 ans, a élevé cinq enfants et n’a jamais commis de faute. Maintenant, elle se retrouve en prison, en tant que femme âgée et fragile avec une grave maladie cardiaque. »