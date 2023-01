Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une image qu’on n’a pas l’habitude de voir dans les labourés de la région. Dans les champs de Wellin, pour la dernière manche du challenge provincial de cross-country organisée par le ROCA, le Mont-Godinnois Bastien Marinx avait la tête des mauvais jours, lui qui figurait parmi le trio de tête du cross long (7,5 km) pendant 3 tours sur les 5.

À la fin du troisième passage d’un parcours famennois déjà très cassant, et rendu encore plus éreintant par la boue et le vent, le Hamoisien Alex Cellier a fait exploser le groupe où figurait également le Lustinois Jérémy Morren.