Malgré une entame de match catastrophique, le Sporting de Charleroi a bien réagi face au Cercle

Fort de son succès important à Eupen huit jours plus tôt et avant un calendrier chargé et compliqué, le Sporting de Charleroi avait bien l’intention d’enchaîner un deuxième victoire de rang pour la deuxième fois seulement de la saison, ce dimanche soir, contre le CS Bruges.

Et malgré une entame de match catastrophique, le Sporting a réussi à faire la passe de deux via des buts de Isaac Mbenza et Ami Hosseinzadeh, alors qu’on a cru l’espace d’une mi-temps qu’il avait décidé de se saborder. Incapables de sortir du pressing du Cercle, les Zèbres faisaient peine à voir et ne parvenaient pas à enchaîner trois passes de suite.