De la pluie sur tout le pays et jusqu'à 20 centimètres de neige sur les hauts plateaux des Ardennes

Les maxima seront compris entre 1 degré dans les High Fens et 6 degrés en Flandre lundi. Le vent sera modéré à assez fort. Dans les terres, surtout le matin, des rafales pouvant atteindre 70 km/h sont possibles. En mer, les rafales les plus fortes sont attendues dans l'après-midi, jusqu'à 70 kilomètres par heure, voire localement plus.

Sur les hauts plateaux, la neige peut tomber, s'accumulant en une couche de 10 à 15 centimètres et localement même de 20 centimètres d'épaisseur en fin de journée. En fin d'après-midi, quelques précipitations hivernales peuvent également se produire en Basse et en Centre Belgique. Le RMI rapporte.

Il continuera à neiger pendant un certain temps dans les Ardennes. Pendant la nuit, il fera sec partout avec de larges éclaircies. Il gèlera partout, d'où un risque de formation de plaques de glace. Les minima fluctueront entre -2 et -4 degrés.

IRM

Mardi

Ce sera une journée nuageuse. Le temps restera sec, à l'exception de quelques légères précipitations dans l'extrême sud du pays et le long de la frontière allemande. Il fera froid avec des maxima compris entre le gel et -3 degrés dans les Hautes Ardennes et 2 et 3 degrés ailleurs. Les vents seront généralement faibles.

IRM

Mercredi matin

Il gèlera partout dans notre pays. En Flandre, il y a une possibilité de brouillard givrant localisé. Au sud de la Sambre et de la Meuse, le temps sera nuageux et il y a une possibilité de faibles chutes de neige. Plus tard dans la journée, les éclaircies alternent avec les champs de nuages. Les maxima seront d'environ -3 degrés dans les High Fens, d'environ 2 degrés dans le centre et d'environ 4 ou 5 degrés à la mer. Les vents seront faibles à modérés.