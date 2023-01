Les leaders politiques et économiques du monde entier se réunissent au forum économique mondial de Davos

Si le coronavirus ne devrait plus jouer les trouble-fêtes, la crise énergétique et l’inflation constitueront les dossiers sensibles de cette nouvelle édition. Le thème de cette année est la « Coopération dans un monde fragmenté ».

Fondé en 1971 par l’économiste allemand Klaus Schwab, cet événement international rassemble chaque année des leaders politiques, des chefs d’entreprises et des représentants d’ONG. Il s’agit du plus gros événement de ce type. Il est vu comme une plateforme d’échange d’idées et de lobbying, permettant d’aborder diverses questions sociétales et géopolitiques.