Nouveau record pour les investissements étrangers en Flandre annonce Jan Jambon à Davos

L’année dernière, les investissements étrangers se sont multipliés dans des secteurs stratégiques tels que la pharmacie et la chimie. Par exemple, Pfizer a investi 1,2 milliard d’euros pour augmenter la capacité de production de son site de Puurs. Sanofi a à son tour investi 120 millions d’euros dans la construction d’une troisième ligne de production à Beerse. « Cela a contribué au nouveau record d’investissement », estime Flanders Investment & Trade (FIT), l’agence flamande qui attire et guide les investisseurs étrangers. La précédente année record remonte à 2019 et s’élevait à 5,20 milliards d’euros.

En outre, on assiste à une augmentation des investissements étrangers qui tirent parti de l’ingénierie climatique et de la transition énergétique. Par exemple, la construction d’une nouvelle usine à hydrogène dans le port d’Anvers, l’une des plus grandes d’Europe, par Plug, ou la construction d’un centre d’essai pour l’énergie éolienne par ZF Wind Power à Lommel. « En 2022, ces investissements ont représenté 1,64 milliard d’euros, 960 emplois supplémentaires et 23 projets », précise la FIT.

L’innovation reste de toute façon très importante pour la Flandre : les investissements dans la recherche et le développement (R&D) restent historiquement élevés à 1 projet sur 5 et 1 emploi sur 4. Jamais auparavant l’emploi direct lié à la R & D – 1 599 emplois – n’a été aussi élevé qu’en 2022, indique la FIT. D’autres activités importantes pour lesquelles les entreprises étrangères choisissent la Flandre sont la vente et le marketing, la logistique et la production. Ces derniers représentaient même un emploi sur trois.

Les États-Unis restent en tête des principaux investisseurs en Flandre, avec une part de marché de plus de 20 % ou 56 projets. Ils ont également représenté le plus grand nombre d’emplois (2 870 emplois), soit plus que tous les investissements européens réunis.

Elle est suivie par les Pays-Bas voisins (44 projets et 15,8 % de part de marché) et la France (31 projets et 11,15 %). Le nombre de projets en provenance du Royaume-Uni a diminué de moitié en 2022 par rapport à l’année précédente, passant à 22. Le top 5 est complété par l’Allemagne (20 projets). La FIT note en outre que les entreprises du Japon et de la Chine reviennent sur le devant de la scène après un déclin en 2020, lors de la pandémie de corona.

Plus de la moitié des investissements étrangers en Flandre l’année dernière étaient des projets dits « greenfield ». Les fusions et acquisitions ont connu une baisse après la forte hausse enregistrée un an plus tôt. La part des projets d’expansion a grimpé à 1 sur 5 en 2022. Plus de 6 emplois sur 10 issus d’investissements étrangers ont été créés grâce à l’expansion.

Le ministre-président flamand Jan Jambon note que « le fait que la Flandre soit le leader européen en termes de budgets de R&D porte ses fruits. Par exemple, 3,6 % du PIB de la Flandre sont consacrés à l’innovation. Aucun État membre de l’UE ne nous imite sur ce point. »

La nouvelle directrice générale de la FIT, Joy Donné, qui se rend également à Davos lundi, estime à son tour « que le fait d’avoir attiré davantage d’investissements liés à la numérisation, au climat et aux technologies de la santé confirme que notre stratégie fonctionne ». Dans certaines interviews du week-end, le cadre supérieur a reconnu qu’il serait difficile de maintenir des chiffres d’investissement élevés. La guerre en Ukraine et le prix élevé de l’énergie en Europe ont rendu les entreprises plus prudentes et les ont poussées à se tourner davantage vers les États-Unis, semble-t-il.