Un suspect interpellé en lien avec la fusillade devant une église londonienne

Les coups de feu ont retenti durant un office, en hommage à une mère et à sa fille décédées en novembre, qui se tenait dans une église proche de la gare d’Euston, très fréquentée. Selon Scotland Yard, ils provenaient d’un fusil de chasse et ont été tirés depuis un véhicule en mouvement qui a directement pris la fuite.

L’attaque a fait six blessées, dont une petite fille de sept ans qui se trouve dans un état critique. Le suspect, un homme de 22 ans, a été placé en détention préventive.

Outre la fillette de sept ans, une autre enfant de 12 ans et quatre femmes, âgées de 21, 41, 48 et 54 ans, ont été blessées. Les jours de la plus jeune sont en danger, tandis que l’enfant de 12 ans a été blessée à la jambe.