Un dividende stable cette année pour Proximus avant une réduction de moitié

L’État belge détient plus de 53 % des parts de Proximus. Une diminution de moitié devrait donc rapporter 109 millions d’euros de moins en dividende chaque année.

Ce montant sera accordé « sous condition d’une performance financière conforme au plan stratégique », souligne-t-on. Le dividende sera ramené à 0,6 euro par action sur les résultats de 2024 et 2025. L’entreprise procède à ce réajustement « dans le but de conserver une position financière saine ».

L’opérateur a également présenté sa stratégie de croissance pour les trois prochaines années. Si les conditions en 2023 et 2024 devraient être assez relevées, le groupe table sur un retour aux résultats de 2022, voire plus, en 2025. En raison de l’inflation, l’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sous-jacent domestique diminuera ainsi, en 2023, d’environ 3 % en glissement annuel. Pour 2025, l’objectif est d’atteindre un Ebitda sous-jacent « se situant à un niveau légèrement supérieur à celui de 2022 ».