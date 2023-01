Les brèves omnisports carolos: deux sports au menu

BASKET

Les Carolos de R2B battus

Malgré une belle entame (15-25), l’Olympic Mont-sur-Marchienne n’a pu éviter la défaite vendredi chez le co-leader, Alleur : 81-72.

Dans le match au sommet de ce dimanche, Charleroi Expérience Performance a mené longtemps face à Woluwe mais son dernier quart (perdu 10-25) lui a fait perdre ses illusions et le match : 78-84.

Ch.K.

Athlétisme

Plusieurs médailles pour les clubs carolos

Nos clubs régionaux avaient rendez-vous avec les championnats francophones en salle cadets-scolaires et ceux de relais 4 x 200 m en toutes catégories ce samedi. Et une fois encore, les athlètes qui s’étaient déplacés jusqu’à Louvain-la-Neuve ne sont pas repartis les mains vides puisqu’ils ont été plusieurs à revenir avec une médaille autour du cou. Notons déjà que l’Union Athlétique Châtelineau et Fleurus Athlétisme en ont chacun récolté deux…

V.L.