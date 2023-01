Accident sur la piste cyclable de la route Express à Mouscron: un cycliste et le conducteur d’un scooter emmenés à l’hôpital

Peu avant 8h30, un accident s’est produit sur la piste cyclable parallèle à la RN58, à la hauteur du garage Mercedes. Deux usagers faibles, un cycliste et le conducteur d’un scooter, l’un venant de Dottignies, l’autre de Mouscron, sont entrés en collision. Les deux véhicules pouvaient se déplacer sur la piste cyclable.

Selon l’état du vélo électrique et du scooter, on peut parler d’un choc relativement violent. En effet, si l’on ne connaît pas les vitesses exactes du scooter et du vélo électrique au moment de l’impact, cela avoisinait certainement les 25km/h. « C’est un accident frontal. Les deux véhicules sont bien endommagés, voire déclassés », explique Benjamin Martin de la police de Mouscron.