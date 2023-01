Le ralentissement économique pousse les travailleurs à accepter des emplois précaires

Le rapport « Emploi et questions sociales dans le monde » de l’Organisation internationale du Travail (OIT) dessine des tendances difficiles pour le marché de l’emploi en 2023. Il prévoit que la croissance de l’emploi mondial se limitera à 1 %, moins de la moitié du niveau de 2022, et que le chômage devrait augmenter d’environ 3 millions d’unités, pour atteindre 208 millions (taux de chômage de 5,8 %). Il s’agirait d’une inversion de la baisse du chômage mondial observée entre 2020 et 2022.

Ces prévisions varient beaucoup selon les parties du globe, avec la région Europe et Asie centrale particulièrement touchée par les retombées économiques du conflit en Ukraine. L’emploi devrait y diminuer en 2023 mais les taux de chômage ne devraient augmenter que légèrement. L’étude prédit par contre une croissance de l’emploi d’environ 3 % en Afrique et dans les États arabes, sans toutefois de réel recul des taux de chômage en raison de l’augmentation de leur population en âge de travailler.